Василь Боднар зазначив, що з-під завалів дістали жінку з дитиною.

Посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що з-під завалів в Туреччині врятували двох українців. Він зазначив, що це жінка з дитиною.

Дипломат в рамках національного телемарафону повідомив, що жінка перебуває в лікарні, а дитину передали родичам. При цьому він не виключає, що можуть бути інші жертви, адже число загиблих тільки збільшується.

За його словами, збільшується кількість заявок про безвісти зниклих у Туреччині українців. Боднар уточнив, що 38 заявок вже пропрацювали і людей знайшли, а ще 24 - в роботі. Водночас він вказав, що перевіряється інфоормація про можливе перебування під завалами ще однієї українки.

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Крім того, дипломат нагадав, що 7 лютого до Туреччини прибули два літаки українськими рятувальниками, а ще одна в дорозі. Всього Київ направив 77 фахівців, а також кінологів. Також Україна надає 18 одиниць техніки для розбору завалів.

Землетруси в Туреччині та Сирії - що відомо

6 лютого 2023 року у Туреччині та Сирії стався потужний землетрус, яке призвело до багатотисячних жертв. Землетруси і афтершоки ще тривають. Влада Туреччини оголосила тижневий траур.

За останніми даними, жертвами стихії стали понад 9 тисяч людей в обох країнах. Так, турецьке агентство з надзвичайних ситуацій підтвердило 6957 осіб загиблих, а в Сирії налічують близько 2500 жертв.

Крім того, повідомлялося про двох загиблих українців, але посол України в Туреччині Василь Боднар повідомив, що українці, яких турецька сторона вважала загиблими, живі.

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