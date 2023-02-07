Про загибель двох українців внаслідок потужних землетрусів раніше повідомляла турецька сторона.

Двоє українців, яких турецька сторона вважала загиблими внаслідок серії руйнівних землетрусів, які сталися в країні 6 лютого 2023 року, живі. Їх урятували з-під завалів будинку.

"Громадяни України – живі! На щастя, за перевіреною інформацією, двох громадян України, які вважалися загиблими у турецькому місті Хатай, було врятовано з-під руїн будинку. Хвала Господу Богу!", – написав у Facebook посол України в Туреччині Василь Боднар, додавши, що деталі будуть згодом.

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Раніше турецька сторона заявила, що внаслідок землетрусу, ймовірно, загинули двоє громадян України. Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що МЗС перевіряє цю інформацію.

Відомо, що дипломати вже розшукали 38 громадян України. Вони співпрацюють із турецькими рятувальними службами щодо пошуку інших 19 українців, які не виходять на зв'язок після землетрусів.

Землетруси в Туреччині 6 лютого

Вранці 6 лютого 2023 року Туреччину та Сирію сколихнув потужний землетрус магнітудою вище 7. Перші поштовхи сталися о 4:17 ранку на південному сході Туреччини. Після цього було ще деілька потужних землетрусів та десятки афтершоків.

Станом на ранок 7 лютого повідомлялося про те, що у Туреччині загинули щонайменше 3419 осіб і понад 20,5 тисяч осіб отримали поранення. На сьогодні в Туреччині пошкоджено 11 тисяч будівель.

При цьому, за прогнозами ВООЗ, кількість загиблих внаслідок потужних землетрусів в Туреччині і Сирії може збільшитися вчетверо. Там наголосили, що, зважаючи на масштаби стихійного лиха, є підстави вважати, що його жертвами стануть не менше 20 тис. осіб.

Україна направила до Туреччини групу рятувальників та техніку для подолання наслідків землетрусу.

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