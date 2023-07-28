Їхня телефонна розмова так і не відбулася.

Російський президент Путін ігнорує спроби президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана провести переговори про повернення до зернової угоди.

Про це пише The Wall Street Journal. В останні тижні турецький лідер неодноразово заявляв, що планує поговорити з Путіним про відновлення зернової угоди, проте телефонна розмова так і не відбулася, кажуть дипломати.

За їх словами, турецькі офіційні особи продовжують домагатися вирішення цього питання по інших каналах зв'язку з Кремлем. "Рішення Росії вийти з угоди, що дозволяє експортувати українське зерно по всьому світу, - це авантюра Путіна, що загрожує дипломатичною напруженістю у відносинах з двома найбільш впливовими партнерами країни - Китаєм і Туреччиною", - зазначає газета.

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Така поведінка Москви може бути пов'язана з рішенням Ердогана повернути захисників "Азовсталі" в Україну, а також зі схваленням Туреччиною вступу Швеції до НАТО. "Думаю, що Путін перестав довіряти Ердогану як раніше. Для Путіна незвично не брати трубку", - сказав журналістам колишній радник посольства Туреччини в Москві Гюльру Гезер.

Вихід Росії із зернової угоди

Нагадаємо, Росія вийшла з угоди про розблокування українських портів, звинувативши Захід у тому, що той не виконав свої "обіцянки".

Російські загарбники одразу ж почали масовано обстрілювати південь України, маючи намір знищити портову інфраструктуру. Крім того, Москва заявила, що тепер буде розглядати всі судна, що прямують в порти України, як потенційні перевізники військових вантажів.

Турецький президент був переконаний, що зможе домовитися з Путіним про повернення до угоди. Він заявляв, що планує провести з ним телефонну розмову, а пізніше - зустрітися особисто. При цьому він закликав Західні країни "вжити заходів" у відповідь на "очікування" Путіна.

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