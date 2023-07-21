Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що Росія може повернутися до зернової угоди, якщо країни Заходу "вживуть заходів".
Як повідомляє турецька телекомпанія Haberturk, він сподівається найближчим часом обговорити це з Путіним, або за допомогою телефонної дипломатії, або під час його візиту до Туреччини. "У Росії також є певні очікування. Якщо вони будуть подолані, то Росія виступає за активне функціонування цього зернового коридору", - заявив він.
Він зазначив, що припинення зернової ініціативи спричинить за собою зростання світових цін на продовольство, голод в деяких регіонах і нові хвилі міграції.
"Ми без вагань візьмемо на себе ініціативу щодо запобігання цьому. Я думаю, що ми детально обговоримо це питання з паном Путіним і забезпечимо продовження цього гуманітарного руху. Ми знаємо, що у нього є певні очікування і від західних країн. Західні країни також повинні вжити заходів з цього питання", - додав він.
Росія вийшла із зернової угоди
Наприкінці липня 2022 року Україна, Туреччина та ООН підписали у Стамбулі угоду про розблокування портів та вивезення українського зерна. Його кожен раз продовжували, проте через рік в Москві заявили, що виходять із зернової угоди.
Росія вимагала підключити Россельхозбанк до міжбанківської системи SWIFT, відновити поставки сільгосптехніки, запчастин і сервісного обслуговування в РФ, скасувати обмеження на страхування і перестрахування суден з російським зерном, а також знято заборону на доступ таким суднам в порти.
Також Москва вимагає відновити роботу аміакопроводу Тольятті-Одеса і розблокувати закордонні активи і рахунки російських компаній, пов'язаних з виробництвом і транспортуванням продовольства і добрив.
Після виходу з угоди Росія почала активно бити по південних областях України, завдаючи ударів по портовій інфраструктурі. Також вони заявили, що з 20 липня всі судна, що прямують до українських портів, розглядатимуться як потенційні перевізники військових вантажів.