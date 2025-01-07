Жан-Марі Ле Пен - батько лідерки ультраправої французької партії Марін Ле Пен.

У Франції у віці 96 років 7 січня помер Жан-Марі Ле Пен - засновник партії "Національний фронт", колишній кандидат у президенти, батько лідерки ультраправої французької партії Марін Ле Пен, пише французьке видання Le Monde з посиланням на заяву родини політика.

"Жан-Марі Ле Пен в оточенні своєї сім'ї був покликаний до Бога цього вівторка опівдні", - цитує заяву видання.

Зазначається, що протягом майже семи десятиліть XX і XXI століть політик брав участь у громадському житті Франції.

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"Він знав Четверту та П’яту Республіки. Воював проти П’єра Мендеса Франса, Мішеля Рокара, Франсуа Міттерана, Жака Ширака і навіть Ніколя Саркозі. Також брав участь у двох війнах", - розповідає видання про політика.

Ле Пен п'ять разів балотувався в президенти. Його донька Марін двічі балотувалася у президенти Франції і двічі програла Емманюелю Макрону у 2017 та 2022 роках. Її називають "подругою Путіна" через її проросійську політичну орієнтацію.

"Подруга" Путіна Марін Ле Пен: що про неї відомо

Як повідомляв раніше УНІАН, лідерка вкрай правих Марін Ле Пен у грудні закликала Макрона піти у відставку. Вона звинувачувала його у політичній кризі в країні.

Прокуратура Парижа зажадала засудити Марін Ле Пен, лідерку "Національного об'єднання", до позбавлення волі на п'ять років, а також заборонити їй обіймати державні посади протягом того самого терміну. Її та ще понад 20 представників "Національного об'єднання" звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС.

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