Прокуратура зажадала, щоб заборона обіймати державні посади набула чинності негайно, навіть якщо адвокати подадуть апеляцію.

Прокуратура Парижа зажадала засудити Марін Ле Пен, фактичного лідера вкрай правої партії "Національне об'єднання", до позбавлення волі на п'ять років, а також заборонити їй обіймати державні посади протягом того самого терміну. Про це пише DW.

Якщо суд погодиться зі звинуваченням, 56-річна Ле Пен не зможе балотуватися на виборах президента Франції 2027 року. Обвинувачі також вимагають оштрафувати партію на два мільйони євро.

Прокуратура зажадала, щоб заборона обіймати державні посади набула чинності негайно, навіть якщо адвокати подадуть апеляцію.

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Сама Ле Пен звинуватила прокурорів у прагненні "позбавити французів можливості голосувати за тих, за кого вони хочуть". Вона заявила:

"У мене немає абсолютно ніякого відчуття, що я вчинила хоч найменше порушення або хоч найменшу протизаконну дію".

Марін Ле Пен - що про неї відомо

Політикиня є лідеркою французької ультраправої популістської політичної партії "Національне об'єднання", яка виступає проти ЄС і скорочення кількості нових іммігрантів.

Партія відома своєю проросійською позицією і критикує санкції, які Захід вводить проти РФ. У 2014 році Ле Пен пропонувала федералізувати Україну. Вона назвала Росію великою нацією і додала, що США ведуть холодну війну проти РФ.

Примітно, що 2022 року політикиня засудила повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Справа проти партії Ле Пен

Ле Пен і ще понад 20 представників "Національного об'єднання" звинувачують у нецільовому використанні коштів ЄС. За версією обвинувачення, політик керувала незаконною "системою", у рамках якої люди, влаштовані на посади помічників депутатів Європарламенту, які отримували за це зарплату, насправді працювали або на саму Ле Пен, або на її партію. Сумарний збиток оцінено майже в 7 млн євро.

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