Національна асамблея Франції проголосувала за відставку уряду на чолі з прем’єр-міністром Мішелем Барньє. Він обійняв цю посаду лише на початку вересня цього року.

Як повідомляє Le Monde, перед голосуванням Барньє заявив, що зараз на карту поставлена олективна здатність подолати напруженість і розбіжності, які завдають шкоди Франції. За вотум недовіри проголосував 331 один депутат.

Марін Ле Пен вже заявила, що президент Еммануель Макрон є значною мірою відповідальним за ситуацію, що склалася. "Він повинен підкоритися. Він повинен піти у відставку. Він візьме на себе обов'язки. Він буде робити те, що йому накаже розум і совість", - заявила вона.

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