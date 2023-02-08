Окремо журналісти звернули увагу на активи сім'ї Пригожина в Санкт-Петербурзі.

Засновник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час війни продовжує дуже добре заробляти на сумнівних бізнесах.

Згідно розслідування видань "Верстка" і "Можемо пояснити", за 2022 рік компанії, пов'язані з Пригожиним і займаються поставками харчування в сферах освіти та охорони здоров'я, заробили понад 91 мільярд рублів. При цьому сумарний дохід цих же компаній за останні десять років становив близько 185 мільярдів.

Незадовго до війни пов'язана з Пригожиним компанія "Мегалайн" отримала в підмосковному Щелково об'єкти нерухомості Міноборони РФ загальною площею 64 тисячі квадратних метрів. Вартість деяких об'єктів була серйозно занижена, з'ясували автори розслідування, через що російський бюджет на цій угоді міг втратити понад 138 мільйонів рублів.

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Окремо журналісти звернули увагу на активи сім'ї Пригожина в Санкт-Петербурзі. Так, за даними авторів розслідування, синові Пригожина Павлу належить особняк, розташований в котеджному селищі "Північний Версаль" вартістю 90-95 мільйонів рублів.

У цьому ж селищі знаходиться багатофункціональний комплекс "Лахтинський Пасаж". Орієнтовна вартість об'єкта може досягати 260 мільйонів рублів. Формальним власником ділянки землі, на якій розташований комплекс, є фірма "Бета". Її Євген Пригожин створив у 2005 році, а зараз єдиним засновником "Бети" є його син Павло.

Пригожин і його ПВК на війні в Україні: подробиці

Влітку минулого року Пригожин, очевидно, отримав дозвіл Кремля на масове вербування російських ув'язнених в свою приватну армію. Він особисто їздив по в'язницях і набирав майбутнє "гарматне м'ясо".

У боях за місто Бахмут Донецької області найбільше зацікавлений власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин. Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі. "Кухар Путіна" хоче підвищити свій статус в ієрархії Кремля, а також отримати доступ до соляних і гіпсових копалень, зазначив він.

Українські правоохоронці заочно повідомили про підозру у скоєнні військових злочинів керівнику російської приватної армії "група Вагнера" Євгену Пригожину.