Він має не тільки економічний, але й політичний інтерес, вважає Кірбі.

У боях за місто Бахмут Донецької області найбільше зацікавлений власник російської приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин.

Про це заявив координатор стратегічної комунікації Ради з нацбезпеки Сполучених Штатів Америки Джон Кірбі, передає Голос Америки. "Кухар Путіна" хоче підвищити свій статус у ієрархії Кремля, а також отримати доступ до соляних і гіпсових копален, відзначив він.

"Через цей егоїстичний інтерес Пригожин не боїться кидати у бій в'язня за в'язнем", - сказав Кірбі під час брифінгу щодо вербовки в'язнів до ПВК.

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Він підкреслив, що Штати продовжать допомагати українській армії досягти успіху на фронті, зокрема - довкола Бахмута.

ПВК "Вагнер": що відомо

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну власник ПВК "Вагнер" Євгеній Пригожин почав особисто вербувати російських в'язнів на війну.

У листопаді Пригожин передав Європейському парламенту кувалду зі слідами "крові". В Естонії відповіли на це кейсом із наручниками.

26 січня Сполучені Штати ввели санкції проти ПВК "Вагнер" й ряду російських чиновників, пов'язаних з нею. Крім того, Вашингтон визнав компанію транснаціональною злочинною організацією.

Відомо, що між Пригожиним та Міністерством оборони РФ неодноразово виникали конфлітки. Голова ПВК звинувачує їх у тому, що вони намагаються "вкрасти перемоги" його найманців.

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