В наступному році 5-мільйонна Норвегія надасть Україні майже 2,7 мільярда доларів допомоги.

У наступному році уряд Норвегії має намір профінансувати допомогу Україні на загальну суму у 30 мільярдів норвезьких крон (близько 2,69 мільярда доларів). Про це повідомляє норвезьке видання NRK.

Норвезький уряд планував закласти на допомогу для України в держбюджеті на 2025 рік 15 мільярдів крон, але опозиція вимагала виділити щонайменше 45 мільярдів, вважаючи, що запропонованої урядом суми буде замало. Після зустрічі з депутатами парламенту у вівторок уряд вирішив підняти витрати на допомогу Україні до 30 мільярдів крон.

"Ми хочемо, щоб Норвегія відігравала чітку і провідну роль у підтримці боротьби українського опору. Не лише у військовому, але й у цивільному плані, з метою захисту та нарощування енергетичних потужностей та енергопостачання", - заявив прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре.

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Іноземна допомога Україні: останні новини

Як писав УНІАН, Чехія планує продовжити у наступному році свою так звану снарядну ініціативу. За словами міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, очевидно, що у 2025 році, Україна потребуватиме подальшої підтримки.

Також ми розповідали, що Південна Корея не дасть Україні зброї попри те, що українська делегація вже поїхала в Сеул. Корейці не хочуть відверто сваритися з Росією, також їх стримує ізоляціоністська позиція нового президента США і небажання простих корейців втручатися у російсько-українську війну.

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