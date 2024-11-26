Дипломат заявив, що не може сказати, скільки точно снарядів вже передали і скільки лишилося.

Україна потребуватиме боєприпасів у 2025 році, тому так звана чеська ініціатива буде продовжена. Про це заявив міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

"Цього року ми пообіцяли, що у разі достатньої міжнародної підтримки закупимо і передамо до ЗСУ пів мільйона боєприпасів великого калібру. І ми це виконаємо.Я можу гарантувати, що ми це забезпечимо до кінця цього року", - сказав він в інтерв'ю Європейській правді.

Дипломат заявив, що не може сказати, скільки точно снарядів вже передали і скільки лишилося, але зазначив, що "колеги, відповідальні за цю схему, кажуть, що ми досягнемо цього показника".

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"А прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала разом з прем'єр-міністром Данії та прем'єр-міністром Нідерландів вже домовилися продовжити це у 2025 році. Адже очевидно, що Україна потребуватиме боєприпасів і наступного року. Тому ми маємо продовжувати", - розповів він.

За його словами, постачання йде не лише зі складів, але значна частина – звідти. Міністр пояснив:

"Зважаючи на те, що оборонне виробництво у ЄС ще не розігналося, ми знайшли запаси снарядів по всьому світу і викуповуємо їх. Частину снарядів – відновлюємо, щоб вони точно були у робочому стані. А потім відправляємо в Україну. Далі треба буде нарощувати виробництво. Україна зараз це робить, але й багато інших країн мають це зробити".

Він стверджує, що на 2025 рік вони вже знайшли велику кількість вже виготовлених боєприпасів по всьому світу, які можливо викупити для ЗСУ.

Чеська "снарядна ініціатива" - деталі

У жовтні посол України у Чехії Василь Зварич повідомив, що понад третина з 500 тисяч боєприпасів, які мають бути передані Україні в рамках чеської ініціативи, вже знаходяться в нашій країні. Він стверджував, що українським захисникам потрібні насамперед боєприпаси калібру 155 міліметрів.

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