Інформацію приховують, оскільки ця новина може призвести до хаосу в країні.

Президент Ірану Ібрагім Раїсі загинув, наразі влада думає, як повідомити про це людям.

Про це пише старший викладач історії та політології в Університеті Клемсона Араш Азізі у статті для The Atlantic. За його словами, цю інформацію йому повідомило наближене до президента джерело у Тегерані.

"Смерть Раїсі підтверджена, влада шукає спосіб повідомити цю новину, не викликаючи хаосу. Я не зміг самостійно підтвердити це", - написав він. Відео дня

За словами Азізі, після смерті Раїсі різні політичні угруповання почнуть демонструвати свою силу. Водночас частина людей вже влашувала феєрверки у Тегерані, святкуючи потенційну смерть президента.

"Більшість іранців майже не відчувають себе представленими жодною фракцією Ісламської Республіки, і деякі з них можуть скористатися моментом політичної кризи, щоб знову розпалити вуличні протести, які неодноразово брали в облогу режим у минулому", - додав історик.

Що відомо про падіння гвинтокрила:

Вдень іранські ЗМІ повідомили, що Мі-171, який перевозив президента Ірану Раїсі, зазнав аварії. Два інших вертольоти, які їхали у складі колони, повернулися до місця призначення.

Міністр внутрішніх справ країни Ахмад Вахіді заявив, що причиною аварії стала погана погода і туман. Згідно з офіційними повідомленнями, пошуки все ще тривають.

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