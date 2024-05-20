Пошуки ускладнював густий туман.

Турецький безпілотний літальний апарат Akinci виявив джерело тепла, яке, ймовірно, є уламками гелікоптера президента Ірану Ібрагіма Раїсі.

Відповідне відео публікує агентство Anadolu. Міністерство національної оборони Туреччини виділило для участі в пошукових роботах дрон Akinci і гелікоптер типу Cougar із функцією нічного бачення. Безпілотник передав координати іранській владі.

Пошуково-рятувальні роботи тривають, але вони ускладнені несприятливими погодними умовами.

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Аварія вертольота Раїсі: що відомо

Як повідомляв УНІАН, 19 травня гелікоптер із президентом Ірану "здійснив "жорстку посадку", повертаючись з Азербайджану, де він брав участь у церемонії відкриття греблі.

На борту також перебували міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір-Абдоллахіан, губернатор провінції Східний Азербайджан Малік Рахметі та імам аятолла Алі Хашим із провінції Тебріз.

Головною причиною аварії назвали негоду. ЗМІ кілька разів писали, що гелікоптер виявили, однак ці заяви спростовували. Також повідомлялося, що один член екіпажу і пасажир змогли вийти на зв'язок.

Історик Араш Азізі заявив, що Раїсі вже мертвий, але влада не повідомляє про це, побоюючись непередбачених наслідків.

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