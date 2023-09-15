Міністр оборони Китаю Лі Шанфу не з'являвся на публіці вже більше двох тижнів. Швидше за все, він буде відсторонений від посади.

Уряд США вважає, що міністр оборони Китаю Лі Шанфу опинився під слідством, що є черговою ознакою нестабільності серед вищих членів військового та зовнішньополітичного керівництва країни.

Троє американських чиновників і двоє людей, проінформовані про розвідувальні дані, повідомили, що Вашингтон прийшов до висновку, що Лі, якого не бачили на публіці більше двох тижнів, був позбавлений своїх обов'язків міністра оборони. Про це пишуть Financial Times і The Washington Post.

Відзначається, що цей крок був зроблений через два місяці після того, як лідер Китаю Сі Цзіньпін усунув із посади двох вищих генералів ракетних сил Народно-визвольної армії (НВАК), які опікуються арсеналом ракет дальнього радіусу дії, котрий швидко розширюється, і ядерної зброї.

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Якщо Лі Шанфу буде звільнений, він стане другим за три місяці членом державної ради, якого усунуть з міністерської посади. Колишній міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган також зник з поля зору громадськості на один місяць, перш ніж його відсторонили від посади в липні.

"Це одні з найважливіших зовнішніх позицій в Китаї", - сказав один із високопоставлених чиновників США, який говорив на умовах анонімності.

"Все може бути ще гірше", - сказав один із чиновників, натякаючи на можливість подальших чисток.

Люди, проінформовані про розвідувальні дані, не розповіли, що привело адміністрацію Байдена до висновку про те, що Лі Шанфу перебуває під слідством. Білий дім не коментував цю інформацію. У посольстві Китаю в США також від коментарів відмовилися.

Аценція Reuters у четвер цитувала в'єтнамських чиновників, які заявили, що Лі раптово скасував зустріч минулого тижня через "стан здоров'я". Напередодні відставки Цинь Гана міністерство закордонних справ Китаю також пояснювало його відсутність на офіційних заходах станом здоров'я.

Один китайський чиновник заявив, що звільнення Лі неминуче, але сказав, що це пов'язано з "проблемами зі здоров'ям", а не з корупцією. Однак дві людини, пов'язані з китайською оборонною промисловістю, заявили про існування поширеної думки, що відсутність Лі пов'язана зі звинуваченнями в корупції на його попередній посадою керівника відділу військових закупівель.

Пекін публічно не пояснив відсутність Лі, а китайські військові сайти як і раніше вважають його міністром оборони. Традиційно, коли китайських чиновників звільняють за корупцію або інші дисциплінарні злочини, Пекін утримується від пояснення причин, а підтвердження може зайняти місяці або навіть роки.

Останній раз Лі бачили 29 серпня, коли він виступав з програмною промовою на китайсько-африканському форумі миру і безпеки в Пекіні. Раніше минулого місяця він відвідав Білорусь і Росію, зустрівшись у Москві зі своїм колегою Сергієм Шойгу. Наступного місяця він мав взяти участь у великій міжнародній конференції з питань оборони і безпеки - Сяншаньском форумі, яка пройде в Пекіні.

Рам Емануель, посол США в Японії, минулого тижня спровокував чутки про Лі, коли опублікував у Twitter, що уряд Китаю "тепер нагадує роман Агати Крісті "І тоді ні кого не залишилося".

"Спочатку зникає міністр закордонних справ Цинь Ган, потім зникають командири ракетних військ, а тепер вже два тижні міністра оборони Лі Шанфу не видно на публіці", - написав він.

Емануель у п'ятницю припустив, що Лі Шанфу був поміщений під домашній арешт. "Там, напевно, тісно... Як писав Шекспір у "Гамлеті": "Щось підгнило в датському королівстві",-написав дипломат.

Думки експертів щодо ситуації з відстороненням Лі Шанфу

Очікуване відсторонення Лі після інших звільнень посилить почуття невпевненості в тому, як здійснюється повсякденна зовнішня політика Китаю. Аналітики вважають, що це також поставить під сумнів лідерство Сі Цзіньпіна в його консолідації влади. Вони відзначають, що звуження його внутрішнього кола до прихильників позбавило його думок і порад, які могли б запобігти руйнівним рішенням.

Розслідування щодо Лі також піднімає питання про ефективність антикорупційної кампанії, яку Сі Цзіньпін, який є головою Центральної військової ради Китаю, проводив щодо Збройних сил.

"Якщо відсторонення міністра оборони та керівників ракетних військ відбулося через корупцію, це вказує на те, що процес перевірки Сі при виборі вищих посадових осіб глибоко помилковий, і припускає, що корупція є звичайним явищем в системі, попри десятирічну кампанію Сі по боротьбі з нею",-сказав Денніс Вайлдер, колишній експерт ЦРУ із НВАК.

Вайлдер додав, що управління обладнання, яке раніше називалося управлінням загального озброєння, має довгу історію "найгіршої корупції" всередині китайської армії.

Він також вважає, що імовірна корупція ставить під сумнів професіоналізм і готовність китайської армії: "Ми схильні судити про НВАК за технікою, яку вони купують. Але ця ситуація викликає питання до якості та надійності офіцерського корпусу. Вони працюють на національну оборону або набивають собі кишені?"

Бонні Глейзер, експерт з Китаю в німецькому фонді Маршалла, сказала, що відсторонення Лі може допомогти військовим відносинам між США і Китаєм, усунувши перешкоду, яка, як заявляв Китай, завадить будь-якій зустрічі з главою Пентагону Ллойдом Остіном.

"Я не думаю, що це ставить під сумнів контроль Сі Цзіньпіна над збройними силами, але це повинно стати нагадуванням про те, наскільки сильно корумпована система", - додала Глейзер.

У свою чергу, Юн Сунь, директор Китайської програми в центрі Стімсона, вважає, що усунення Лі слідом за іншими посадовими особами "завдасть величезної шкоди репутації і авторитету Сі Цзіньпіна". "По суті, це буде означати, що внутрішньополітична позиція Сі Цзіньпіна знаходиться під питанням", - зазначає Юн.

На думку аналітиків, внутрішньополітичні проблеми Сі, імовірно, стали однією з причин, по якій він пропустив саміт лідерів G-20 в Нью-Делі минулого тижня.

За словами Шини Честнат Грейтенс, директора програми азійської політики Техаського університету в Остіні, після звільнень вищих дипломатичних і військових чиновників "схоже, що спостерігається велика плинність кадрів і нестабільність в тому, хто представляє Китай і виступає від його імені на світовій арені".

"Оскільки вся система Китаю стає все більш непрозорою, а влада стає персоналізованою при Сі Цзіньпіні, зовнішнім співрозмовникам стає все важче зрозуміти, в якому напрямку буде розвиватися зовнішня політика Китаю", - сказала Грейтенс.

Лі Шанфу - що було раніше

Як повідомляв УНІАН, 65-річний Лі Шанфу був призначений міністром оборони в березні цього року. Він є одним із п'яти членів Державної ради - високопосадовців, яких Сі призначив цього року для формування керівного Кабінету Китаю.

До цього, в 2016 році, Лі став заступником командувача тоді ще новими Силами стратегічної підтримки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК). Потім він був призначений керівником відділу розробки обладнання Центральної військової комісії.

У 2018 році адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Лі Шанфу через закупівлі Китаєм російської зброї, зокрема - бойових літаків Су-35 та обладнання зенітно-ракетного комплексу з-400. Лі тоді очолював Головне управління НВАК із закупівель та розробки озброєнь.

У травні Пекін відхилив прохання США про зустріч Лі з Міністром оборони Ллойдом Остіном в кулуарах діалогу Шангрі-Ла в Сінгапурі, пославшись на санкції. У травні Держдепартамент заявив, що не розглядає можливість зняття санкцій з Лі.

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