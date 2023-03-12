У 2018 році адміністрація президента США ввела санкції проти Лі Шанфу за закупівлю російської зброї.

Китай у неділю, 12 березня, призначив своїм новим міністром оборони генерала Лі Шанфу, який перебуває під санкціями США.

Хоча його нова посада в китайській системі вважається значною мірою дипломатичною та церемоніальною, за призначенням Лі уважно стежать у США, враховуючи його біографію, пишуть Reuters і CNN.

У 2018 році адміністрація тодішнього президента США Дональда Трампа ввела санкції проти Лі Шанфу і Департаменту розробки обладнання Китаю, яким він у той час керував, за закупівлю зброї, включаючи бойовий літак Су-35 і зенітно-ракетний комплекс з-400, у головного експортера озброєнь Росії - "Рособоронекспорту".

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Відзначається, що призначення Лі Шанфу міністром оборони відбулося в період загострення відносин між Пекіном і Вашингтоном, які зіпсувалися через гнівну реакцію Китаю на серпневий візит на Тайвань тодішнього спікера Палати представників США Ненсі Пелосі.

Експерти з оборони повідомили Reuters, що його призначення, імовірно, було винагородою за його роботу з модернізації Збройних сил Китаю.

У 2016 році Лі був призначений заступником командувача тодішніми новими силами стратегічної підтримки Народно-визвольної армії Китаю (НВАК), - елітним органом, якому було доручено прискорити розвиток космічного та кібернетичного потенціалу країни. Потім він був призначений головою відділу розробки обладнання Центральної військової комісії, керівного органу оборони Китаю, очолюваного лідером країни Сі Цзіньпіном, повідомляє Reuters.

Експерти в галузі оборони кажуть, що історія Лі як технократа і аерокосмічного інженера, який працював у китайській супутниковій програмі, зіграє ключову роль в його новій ролі.

"Оперативний і технологічний досвід наступного міністра оборони Китаю особливо актуальний, враховуючи, що НВАК прагне до 2049 року стати армією світового рівня", - сказав Джеймс Чар із Сінгапурської школи міжнародних досліджень ім. С. Раджаратнама.

"Я думаю, що він був підвищений до цієї посади, тому що він працював для Сі Цзіньпіна в ключових областях модернізації. Це той, кому доведеться постояти за себе перед міжнародною публікою", - сказав сінгапурський аналітик з безпеки Олександр Ніл із Гавайського аналітичного центру Тихоокеанського форуму.

Зміна уряду в Китаї - що відомо

Як повідомляв УНІАН, 10 березня чинний китайський лідер Сі Цзіньпінь третій раз поспіль став главою держави. Його кандидатуру депутати Всекитайських зборів народних представників підтримали одноголосним рішенням. Також Сі зайняв пост глави Центральної військової ради.

Того ж дня він прийняв перші кадрові зміни в китайському уряді і призначив своїм заступником першого віце-прем'єра Держради Хань Чжена.

11 березня був призначений новий глава уряду Китаю. Ним став Лі Цян - багаторічний соратник Сі Цзіньпіна. Раніше Лі очолював міський комітет Комуністичної партії Китаю в Шанхаї. Його першим завданням буде відновлення економіки КНР після збитків, пов'язаних з Covid-19.

У жовтні 2022 року Сі Цзіньпін був переобраний на безпрецедентний третій термін на посаді генсека Компартії Китаю. У новому складі Політбюро, до якого увійшли тільки його висуванці, Сі закріпив за собою статус найвпливовішого лідера Китаю з часів Мао Цзедуна.

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