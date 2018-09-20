США ввели нові санкції проти десятків пов’язаних з "оборонкою" росіян

Тепер відповідно до закону "Протидія супротивникам Америки через санкції” обмежувальні заходи запроваджено проти 72 юридичних і фізичних осіб РФ.

У Державному департаменті Сполучених Штатів Америки заявили про запровадження санкцій проти 33 юридичних і фізичних осіб з оборонного сектору Російської Федерації.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Держдепартаменту США.

Сьогодні президент США Дональд Трамп видав указ, який уповноважує втілювати визначені санкції, передбачені у законі "Протидія супротивникам Америки через санкції” з метою подальшого запровадження санкцій стосовно РФ.

Зокрема, сказано, що Державний секретар США Майк Помпео розпорядився додати ще 33 юридичні і фізичні особи у список встановлених осіб відповідно до розділу 231 закону "Протидія супротивникам Америки через санкції”, які працюють від імені або є частиною оборонних чи розвідувальних секторів уряду Російської Федерації.

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"Цей крок збільшує кількість осіб, визначених відповідно до цього розділу, до 72 осіб", - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що будь-які особи, які взаємодіють в рамках значних операцій з тими, хто вже перебуває під санкціями, також підлягають запровадженню аналогічних обмежувальних заходів.

В оборонному секторі під санкції потрапили російські юридичні особи приватна військова компанія «Вагнера», «Оборонлогистика» та «Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина».

Як повідомляв УНІАН, Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп видав указ з метою забезпечення повного впровадження введених санкцій проти юридичних і фізичних осіб з Російської Федерації, запроваджених серед іншого через агресію в Україні.