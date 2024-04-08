У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юридичних осіб.

Українські хакери у співпраці з кіберфахівцями СБУ знищили дата-центр, яким користувався російський військово-промисловий комплекс (ВПК) та інші бізнес-гіганти. Про це УНІАН повідомили поінформовані джерела.

"У хмарному сервісі OwenCloud.ru свої дані тримали більше 10 тисяч юросіб - підприємства російського ВПК, нафтогазового, металургійного, авіакосмічного комплексів, а також телекомунікаційні гіганти. Серед них: "Уральський завод цивільної авіації", "НВП "РУБИН" (входить до складу холдингу "Роселектроніка"), "Уральський завод спецтехніки", Газпром, Трансгаз, Лукойл, Роснафта, "Норільський нікель", Ростелеком, Телеком, Мегафон", - зазначило джерело.

Зазначається, що це була спільна операція української хакерської групи "BLACKJACK" з кібердепартаментом СБУ. Було знищено більш ніж 300 ТБ даних. Це - 400 віртуальних та 42 фізичних сервери, на яких розміщувалися внутрішня документація, резервні копії та інші програми. Через них клієнти віддалено керували виробничими процесами на підприємствах.

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Джерело зазначило, що знищення російського хмарного сервісу стало відплатою за атаку на український дата-центр "Парковий" у січні цього року. Тоді ряд українських компаній та відомств повідомили про технічні збої у роботі своїх сайтів та недоступність до електронних послуг.

Останні кібератаки РФ на Україну

Одна з останніх наймасштабніших кібератак Росії сталася 25 січня: тоді вебсайти та кол-центри компаній "Нафтогаз" та "Газмережі" не працювали через збій.

Прес-служба НАК "Нафтогаз України" зазначала, що зафіксовано масштабну кібератаку на один із дата-центрів, який використовують компанії.

З початку війни з Росією українські компанії неодноразово ставали жертвами кібератаки російських хакерів. Ставалися як незначні, так і серйозні випадки.

12 грудня 2023 року на певний час перестали працювати сервіси "Київстару".

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