Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари.

Спецпризначенці Департаменту кібербезпеки СБУ за допомогою дронів-камікадзе відключили росіянам чотири комплекси "Муром" і один "Пергам".

Про це повідомив прес-центр СБУ. В спецслужбі поінформували, що окупанти використовують їх для цілодобового стеження за нашою територією. "Ця техніка дозволяла ворогу виявляти українських захисників і коригувати артилерійські удари", - йдеться у повідомленні.

Окрім того, кіберфахівці СБУ знищили комплекс радіоелектронної боротьби "Поле-21", призначений для придушення супутникового зв'язку.

Дрони на війні

Проект "Армія дронів" започаткували влітку минулого року. Він передбачає постійну закупівлю безпілотних літальних апаратів для потреб Сил оборони України, їхній ремонт, а також навчання та тренування пілотів-операторів.

Втрати ворога на 16 жовтня завдяки ударним підрозділам, що забезпечуються в межах "Армії дронів", за тиждень (9-16 числа) серйозно зросли - ліквідовано 428 одиниць техніки.

Під час російського наступу на Авдіївку безпілотники дуже ефективно показали себе в обороні та знищенні техніки. Тож у росіян за минулий тиждень - мінус 101 гармата, 88 броньованих машин, 75 танків та купа іншого обладнання.

Раніше під час розвідувальних дій на південному напрямку оператори ССО виявили гарну ціль – місцезнаходження російських екіпажів БПАК ZALA. Наші воїни провели спостереження, а після скоригували вогонь реактивної установки HIMARS по розрахунку противника.

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