США продовжать працювати з українськими військами.

Речник Пентагону Пет Райдер заявив, що ситуація на фронті в Україні далеко не ідеальна, однак наші Збройні сили зробили диво, відкинувши російських загарбників на оборонні позиції.

На брифінгу він розповів, що у США з самого початку припускали, що контрнаступ буде важким боєм, незалежно від того, коли розпочнеться. За словами Райдера, Штати будуть і надалі працювати з українськими військами, щоб надати їм необхідні для боротьби можливості, включно з навчанням.

"Зробімо крок назад і визнаймо, що це далеко не ідеальна ситуація. Ніхто в здоровому глузді ніколи не побажав, щоб Росія вторглася в Україну, але вони це зробили. І українці, незважаючи ні на що, змогли відтіснити росіян на оборонну позицію, що саме по собі є дивом з огляду на стан української армії під час вторгнення Росії", - наголосив речник.

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Він додав, що хоча ситуація на полі бою далеко не ідеальна, але навіть в таких умовах Сили оборони змогли реалізувати можливості та досягти результатів.

Війна в Україні - останні новини з фронту

Як повідомлялось у ранковому зверненні, минулої доби російські війська намагалися наступати на Куп’янському та Бахмутському напрямках, але зазнали поразки. Загалом 10 серпня відбулося 34 бойових зіткнення.

Водночас на Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи. Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 464 вогневих завдання.

За останніми даними Росія втратила на війні близько 252 тис. 780 осіб.

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