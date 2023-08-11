За добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб, а також знищено було 16 одиниць військової техніки російських окупантів.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявляє, що на Таврійському напрямку є рух вперед та успіхи.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі, зазначивши, що артилерійські підрозділи Сил оборони Таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тис. 464 вогневих завдання.

"За останню добу втрати ворога вбитими, пораненими та полоненими склали 257 осіб (загиблі - 49, поранені - 208). Знищено 16 одиниць військової техніки противника", - написав командувач.

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Йдеться, зокрема про чотири бойові броньовані машини, три артилерійські системи та міномети, одну реактивну систему залпового вогню, один безпілотник, п’ять одиниць автомобільної та дві одиниці спеціальної техніки.

Крім того, було знищено п’ять складів боєприпасів. "Є рух вперед та успіхи", - заявив Тарнавський.

Таврійський напрямок - останні новини

Як повідомляв УНІАН, днями Тарнавський заявив, що російські загарбники застосували хімічні боєприпаси при обстрілі у районі населеного пункту Новоданилівка Запорізької області.

Окупанти здійснили два артилерійських обстріли з РСЗВ боєприпасами, які містять хімічну речовину (імовірно хлорпікрин). Внаслідок цього обстрілу люди не постраждали.

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