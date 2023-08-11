Українська авіація протягом минулої доби, 10 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Вони влучили по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Також бійці ЗСУ знищили 7 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".
Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, захисники з ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.
"Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали у відомстві.
По всій території України зберігається висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.
Війна в Україні - останні новини
Напередодні у ЗСУ повідомили про загострення в районі Куп'янська. На цьому напрямку окупанти задіють роти "Шторм Z" і сподіваються, що вони будуть здійснювати "м’ясні штурми", тобто за будь-яку ціну проривати українську оборону.
ЗСУ продовжували наступальні дії на південному фланзі Бахмута, але не просунулися вперед. Окупанти продовжували наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але підтверджених успіхів не домоглися.