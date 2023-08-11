Їм вдалось уразити артзасоби, озброєння та дві станції РЕБ.

Українська авіація протягом минулої доби, 10 серпня, завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки ворога. Вони влучили по двох зенітно-ракетних комплексах противника. Також бійці ЗСУ знищили 7 ударних БпЛА противника типу "Шахед-136".

Як повідомляється у ранковому зведенні Генштабу, захисники з ракетних військ і артилерії уразили 4 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 2 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 станції радіоелектронної боротьби та вузол зв’язку противника.

"Протягом минулої доби ворог завдав 5 ракетних та 61 авіаційних ударів, здійснив 70 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура", - додали у відомстві.

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По всій території України зберігається висока ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів.

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Напередодні у ЗСУ повідомили про загострення в районі Куп'янська. На цьому напрямку окупанти задіють роти "Шторм Z" і сподіваються, що вони будуть здійснювати "м’ясні штурми", тобто за будь-яку ціну проривати українську оборону.

ЗСУ продовжували наступальні дії на південному фланзі Бахмута, але не просунулися вперед. Окупанти продовжували наступальні дії на лінії Авдіївка-Донецьк, але підтверджених успіхів не домоглися.

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