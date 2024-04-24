У ЄС не відповіли, чи будуть депортувати чоловіків з простроченими документами.

У Єврокомісії відреагували на рішення України зупинити надання консульських послуг чоловікам призовного віку за кордоном.

"Ми беремо це оголошення до відома. У мене немає конкретних коментарів, коли йдеться про Директиву про тимчасовий захист (документ регулює перебування переселенців з України на території ЄС – ред.). Ми не розрізняємо статі, а також призовний статус. Це все, що маю сказати зі свого боку", – сказала речниця Єврокомісії з внутрішніх справ, міграції та внутрішньої безпеки Аніта Хіппе у коментарі "Радіо Свобода".

Водночас у ЄС не зізнались, як ставляться до цього рішення української влади та чи будуть депортувати чоловіків з простроченими документами.

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"Не нам коментувати рішення українського уряду щодо заходів, які необхідно вжити в контексті конфлікту. Єдине, що ми можемо зробити, – це пояснити, яка ситуація з цими особами, які перебувають на території Європи. Це те, що ми можемо зробити", – підсумував представник Єврокомісії Ерік Мамер.

Що змінилося для українців за кордоном

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня набуло чинності припинення консульських послуг для громадян України, які перебувають в інших країнах. У Міністерстві закордонних справ назвали це "відновленням справедливого ставлення до чоловіків мобілізаційного віку в Україні та за кордоном".

Юриста Євген Зурнаджі вважає, що таке рішення не має законних підстав, оскільки новий законопроект про мобілізацію ще не набув чинності.

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