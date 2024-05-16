Зокрема він погодився з тим, що Росія почала війну в Україні через "геноцид російськомовного населення на сході".

Посол Росії в Словаччині Ігор Братчиков в середу, 15 травня, таємно зустрівся у словацькому парламенті з депутатом від правлячої партії "Smer" Тібором Гашпаром, аби обговорити війну в Україні та кібербезпеку. Про це пише Euractiv.

"Присутність посла в будівлі парламенту, яка відбулася напередодні замаху на прем'єр-міністра Роберта Фіцо того ж дня, залишилася б непоміченою, якби на неї не звернув увагу депутат від ліберальної опозиційної партії SaS Томаш Салай, який бачив його в приміщенні парламенту. Коли його запитали, чи закликав він Росію залишити Україну під час зустрічі, Гашпар відповів, що ні", - зазначили у виданні.

Томаш Салай розповів, що Гашпар нагадав російському послу, що саме РФ порушила міжнародне право, розпочавши вторгнення на територію України, проте "вони також говорили про причини конфлікту".

Відео дня

"Цей конфлікт також має свою причину. Геноцид російськомовного населення на сході України, відсутність можливості використовувати свою мову", - зауважив Гашпар журналістам після зустрічі з послом, повторюючи наратив, який використовують російські пропагандисти.

У виданні нагадали, що Гашпар є колишнім начальником поліції, проти якого висунули звинувачення в корупції та якого підозрюють у причетності до організованої злочинності. Наразі він є очільником парламентського комітету з питань оборони та безпеки Словаччини.

Також на зустрічі з російським послом були присутні інші депутати, серед яких Самуель Мігаль, член партії "Hlas", яка входить до правлячої коаліції.

Мігаль розповів, що Гашпар говорив з Братчиковим про річницю закінчення Другої світової війни, війну в Україні та можливу майбутню співпрацю у сфері кібербезпеки.

"Я нагадав російському послу про чітку позицію нашої партії "Голос", що ми знаємо, хто є ініціатором цього конфлікту, тобто Росія, і хто повинен захищатися", - додав Мігаль.

Своєю чергою провідна опозиційна партії "Прогресивна Словаччина" (PS) вважає, що теперішній уряд країни наблизив Словаччину до недемократичних країн.

"Ми давно знаємо, що людям у "Smer" байдужі словацькі інтереси і людські життя в Україні. Але вони могли б хоча б подбати про повагу до Національної ради Словацької Республіки. Братаючись з Володимиром Путіним, вони ставлять під загрозу будь-яку повагу, яку ми ще маємо серед наших партнерів за кордоном", - наголосив депутат від PS і колишній посол Словаччини в НАТО Томаш Валашек.

Крім того, повідомлялось, що Братчиков 7 травня мав зустрітися з Гашпаром у парламенті, проте опозиційні партії PS і SaS протестували проти зустрічі та тримали плакати на підтримку України. На одному з них було написано: "Росія - терористична держава". Після чого Гашпар скасував цю зустріч.

Замах на Фіцо - що відомо

Як писав УНІАН, 16 травня стався замах на прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. За словами очевидців, по ньому відкрили вогонь у той момент, коли він тиснув руки людям поблизу культурного центру в місті Гандлова.

Пізніше стало відомо, що Фіцо отримав численні вогнепальні поранення, і його оперували п'ять годин. Наразі прем'єр продовжує перебувати у відділенні інтенсивної терапії.

Вас також можуть зацікавити новини: