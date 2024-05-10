Зузана Чапутова втретє приїхала до України за час повномасштабної війни.

Президентка Словаччини Зузана Чапутова приїхала до Києва, про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як уточнила політик, це її третій візит до столиці України за повномасштабну війну. Також вона заінтригувала новинами щодо нової допомоги зі сторони Словаччини:

"Я тут! Сьогодні я приїхала до Києва з прощальним візитом. Це вже вчетверте за час мого мандату, втретє - під час війни. Я тут також тому, що привезла добрі новини про допомогу Словаччини Україні". Відео дня

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Напередодні екс-прем'єр і новообраний президент Словаччини Петер Пеллегріні заявив, що готовий надати майданчик для переговорів між Україною та Росією. Крім того, він закликав до припинення вогню в Україні, оскільки на тлі цієї війни, спалахують й інші конфлікти в усьому світі.

Понад 50% жителів Словаччини вважають, що війну РФ проти України спровокували західні держави та Україна. Натомість Росію в початку війни звинувачують лише 41% громадян Словаччини.

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