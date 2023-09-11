Відзначається, що північнокорейський лідер має намір зустрітися з Путіним.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин вперше майже за чотири роки має намір відвідати іншу країну. Вірогідно, він використає улюблений вид транспорту - розкішний, важкоброньований та дуже повільний поїзд.

Видання The Washington Post пише, що Кім, швидше за все, зустрінеться з президентом Володимиром Путіним у російському портовому місті Владивосток, трохи більше ніж за 300 миль від кордону з Північною Кореєю, де вони, як очікується, обговорять поставки зброї, які можуть допомогти Росії в тривалій війні проти України.

Кім рідко виїжджав за межі Північної Кореї з тих пір, як взяв на себе керівництво країною після смерті свого батька Кім Чен Іра в 2011 році, а Північна Корея значною мірою відрізала себе від решти світу під час пандемії коронавірусу. Примітно, що коли російські дипломати нарешті покинули ізольовану Північну Корею в 2021 році, вони використовували залізничний вагон, щоб перетнути кордон.

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Найчастіше північнокорейський лідер подорожував по світу на спеціально виготовленому поїзді.

Від вишуканих страв до Mercedes - що є в розкішному потязі

Мало хто за межами північнокорейської еліти подорожував поїздом північнокорейського лідера. Однак фотографії державних ЗМІ, розповіді мандрівників та звіти спецслужб малюють розкішну картину.

Вагони пофарбовані в характерний зелений та жовтий кольори зовні. На кадрах зсередини видно глянцево-білі інтер'єри з довгими столами для брифінгів і моніторами з плоским екраном. Інші зображення показують кімнати з червоними шкіряними кріслами.

На борту, ймовірно, є й інші предмети розкоші. Один з найбільш докладних звітів про поїздку північнокорейського лідера належить російському чиновнику Костянтину Пуліковському, який розповів про поїздку по Далекому Сходу Росії з Кім Чен Іром в книзі під назвою "Східний експрес". У книзі Пуліковського описувалося вишукане меню з широким вибором страв.

"Можна було замовити будь-яку страву російської, китайської, корейської, японської та французької кухні", - написав Пуліковський, додавши, що були ящики з бордоськими і бургундськими винами, а також живі омари. Мандрівників у потязі розважали молоді співачки, яких представили як "кондукторок", розповів Пуліковський.

У статті південнокорейської газети Chosun Ilbo за 2009 рік говорилося, що в поїзді всього 90 вагонів. Деякі з них можуть бути призначені для перевезення транспортних засобів: Георгій Толорая, інший російський дипломат, який подорожував з Кім Чен Іром в 2001 році, пізніше писав, що в тій поїздці везли два броньовані автомобілі Mercedes.

Поїзд Кіма повільний та руйнівний

Потяг Кіма може максимально їхати 37 миль на годину. Низьку швидкість північнокорейського поїзда зазвичай пояснюють його величезною вагою через додаткову броню, встановленої на вагони.

Толорая розповів, що під час перевірки поїзда Кім Чен Іра російськими технічними фахівцями в 2001 році вони виявили бронелисти під двома основними залізничними вагонами, які північнокорейський лідер використовував для житлових і службових цілей. Технічні фахівці також виявили, що вагони були радянського походження, але пізніше були сильно модифіковані.

Потяг спричиняє масові збої під час руху, часто з міркувань безпеки. Ще в 2009 році ЗМІ писали, що близько 100 агентів служби безпеки перевіряють всі станції на наявність потенційних загроз, в той час як на станціях відключають електрику, щоб не допустити руху інших поїздів. Існує також велика група матеріально-технічного забезпечення, в яку входять транспортні літаки ВПС радянського виробництва Іл-76 і вертольоти Мі-17.

При цьому один поїзд забезпечував безпеку колій, а третій і останній поїзд в групі перевозив допоміжний персонал і охоронців.

Можлива поїздка Кім Чен Ина в Росію - що відомо

Північнокорейський лідер Кім Чен Ин має намір відвідати Російську Федерацію, щоб зустрітися з диктатором Володимиром Путіним. Очікується, що головною темою будуть поставки додаткової зброї армії РФ для війни проти України.

Радник Білого дому з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що якщо КНДР надасть Москві зброю, то це " не відіб'ється добре на Північній Кореї, і вони заплатять за це ціну у міжнародному співтоваристві".

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