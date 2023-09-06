Після заяв, що переговори між Пхеньяном і Москвою просуваються, офіційні особи США попередили Північну Корею, що вона "заплатить ціну", якщо укладе угоду по зброї з Росією.

Якщо Пхеньян надасть Москві зброю для використання у війні проти України, це "не вплине добре на Північну Корею, і вони заплатять за це ціну в міжнародному співтоваристві". Про це заявив на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван, передає CNN.

Як повідомляється, Салліван не уточнив потенційні наслідки для Північної Кореї, яка вже знаходиться під санкціями ООН і США, запровадженими у зв'язку з програмою Пхеньяна зі створення зброї масового знищення.

"Ми продовжуємо доводити до відома Північної Кореї в приватному порядку, а також публічно - і просимо союзників і партнерів зробити те ж саме - вони повинні дотримуватися своїх публічно заявлених зобов'язань про те, що вони не збираються надавати зброю", - сказав Салліван.

Відео дня

На брифінгу Салліван також заявив, що переговори між Росією та Північною Кореєю є свідченням того, що економічні санкції Заходу призвели до скорочення оборонно-промислової бази Москви.

"Ми також ввели конкретні цільові санкції, щоб спробувати зірвати будь-які спроби використовувати Північну Корею в якості каналу або джерела зброї, що йде в Росію", - сказав він.

Співпраця Росії і КНДР

У Білому домі заявляють, що КНДР таємно постачає Росії артснаряди. Як повідомляється, Пхеньян намагається приховати ці поставки і робить вигляд, що зброя йде в країни Близького Сходу або Північної Африки.

Нещодавно Північну Корею відвідував Міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Пізніше ЗМІ поширили інформацію, що під час візиту Шойгу запропонував Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання.

Вас також можуть зацікавити новини: