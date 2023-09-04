Північнокорейський лідер планує відвідати Росію у вересні.

Лідер Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ин планує відвідати Росію та зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорять можливість постачання Росії додаткової зброї для її війни проти Україні та іншу військову співпрацю між державами.

Про це пише The New York Times. Зазначається, що "рідкісну вилазку" Кім Чен Ин, ймовірно, зробить на бронепоїзді. За даними чиновників, він має приїхати до російського Владивостока, де і зустрінеться з Путіним. Також не виключається і візит Кім Чен Ина до Москви, хоча це не точно.

"Путін хоче, щоб Кім погодився передати Росії артилерійські снаряди та протитанкові ракети, а Кім хотів би, щоб Росія надала Північній Кореї передові технології для супутників і атомних підводних човнів, сказали офіційні особи. Кім також шукає продовольчої допомоги для своєї бідної нації", – йдеться у матеріалі.

Відео дня

Очікується, що обидва лідери перебуватимуть на кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі в Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня. Джерела видання кажуть, що північнокорейський лідер також планує відвідати Причал 33 (військово-морська база РФ у Владивостоці, – ред.), де швартуються кораблі Тихоокеанського флоту Росії.

Однією з потенційних зупинок Кіма після Владивостока також є космодром Восточний, космічний стартовий центр, на якому у квітні 2022 року відбулася зустріч Путіна та Олександра Лукашенка.

Співпраця Росії та Північної Кореї

Вже кілька місяців у США стверджують, що Північна Корея постачає Росії зброю для ведення війни проти України. Хоча у Пхеньяні ці звинувачення відкидають, Вашингтон каже, що має докази такої співпрації. Зокрема, в Білому домі повідомляли, що КНДР таємно постачає Росії артснаряди.

Крім того, у липні до Північної Кореї, де з 25 по 27 число "святкували" 70-річчя закінчення Корейської війни, запрошували міністра оборони РФ Сергія Шойгу. Візит відбувся – у США кажуть, що головною метою РФ було отримання допомоги на тлі труднощів зі зброєю у війні проти України.

4 вересня стало відомо, що під час цього візиту Шойгу запропонував Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання. Зазначається, що учасником цих навчань може стати і Китай.

Вас також можуть зацікавити новини: