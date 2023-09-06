Кім Чен Ин може відвідати Росію в цьому місяці для зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним.

Повідомлення про те, що Кім Чен Ин незабаром може поїхати в Росію, привернули увагу до традиційного способу пересування північнокорейських лідерів: розкішних бронепоїздів, які вже давно є частиною переказів династії і є символами її глибокої ізоляції.

За словами американського чиновника, це буде його перша закордонна поїздка з початку пандемії. Кім може відвідати Росію цього місяця для зустрічі з Президентом Росії Володимиром Путіним, можливо, для обговорення продажів Північною Кореєю зброї для поповнення російських резервів, виснажених її війною з Україною, писати The Washington Times.

За повідомленнями США, два лідери можуть зустрітися в східному місті Владивостоці, місці їх першої зустрічі в квітні 2019 року, коли Кім сів на свій зелено-жовтий поїзд. Путіна чекають в місті на щорічному східному економічному форумі, який пройде з неділі по середу.

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Кім може знову здійснити 20-годинну залізничну подорож, бути в центрі уваги ЗМІ, як і розкішний поїзд, який різко контрастує з жахливою бідністю повсякденного життя більшості північнокорейців.

Батько Кіма, Кім Чен Ір, відомий своєю відразою до польотів, за час свого 17-річного правління здійснив близько десятка поїздок за кордон, майже всі до Китаю та всі поїздом. Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім-старший помер від серцевого нападу під час поїздки на поїзді в 2011 році.

Згідно зі звітом, опублікованим у 2002 році Костянтином Пуліковським, російським чиновником, який супроводжував його в тритижневій поїздці до Москви, в поїзді везли ящики з дорогим французьким вином, а пасажири могли поласувати свіжими лобстерами і барбекю зі свинини.

Однак найважливішою особливістю поїзда є безпека. За повідомленнями південнокорейських ЗМІ, Північна Корея має загалом 90 спеціальних вагонів і експлуатує три поїзди в тандемі, коли їде лідер - передовий поїзд для перевірки колії, поїзд з лідером та його безпосереднім оточенням та третій позаду для всіх інших. Встановлено високотехнологічне комунікаційне обладнання та телевізори з плоским екраном, щоб керівник міг віддавати накази та отримувати брифінги.

На знак символічної важливості поїздів макет одного з вагонів в натуральну величину знаходиться на постійній експозиції в мавзолеї на околиці Пхеньяна, де покояться забальзамовані тіла Кім Чен Іра і його батька-засновника держави Кім Ір Сена.

Кім, якому 39 років, використовував бронепоїзд своєї сім'ї для попередніх зустрічей з Путіним, президентом Китаю Сі Цзіньпіном і тодішнім президентом США Дональдом Трампом в 2018 і 2019 роках.

Але він іноді літає, на відміну від свого батька. Вважається, що Кім Чен Ин, який отримав кілька років освіту в Швейцарії, в підлітковому віці часто подорожував повітрям.

Коли він прилетів до північно-східного китайського міста Далянь у 2018 році, щоб зустрітися з Сі Цзіньпіном, це був перший випадок, коли північнокорейський лідер публічно вилетів за кордон повітряним транспортом після польоту Кім Ір Сена до Радянського Союзу в 1986 році.

Офіційний літак Кіма являє собою перероблену версію Іл-62 радянського виробництва. Північна Корея називає його "Чаммае-1" на честь яструба-тетеревятника, національного птаха Північної Кореї. Південнокорейські ЗМІ повідомляють, що літак може перевозити близько 200 осіб, а його максимальна дальність польоту становить близько 9200 кілометрів (5700 миль), але, як повідомляється, він ніколи не літав так далеко.

Можлива поїздка Кім Чен Ина в Росію

Кім Чен Ин планує відвідати Росію і зустрітися з президентом РФ Володимиром Путіним. Вони обговорять можливість постачання Росії додаткової зброї для її війни проти України та інше військове співробітництво між державами.

Якщо Пхеньян надасть Москві зброю для використання у війні проти України, це " не відіб'ється добре на Північній Кореї, і вони заплатять за це ціну у міжнародному співтоваристві". Про це заявив на брифінгу радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван.