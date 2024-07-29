Прем'єр-міністр Італії і лідер КНР також обговорили ситуацію на Близькому Сході та реформу ООН.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні та президент Китаю Сі Цзіньпін під час зустрічі в Пекіні в понеділок обговорили війну в Україні, реформу ООН та ситуацію на Близькому Сході. Про це повідомляє ANSA з посиланням на офіс глави італійського уряду.

Зазначається, що лідери "обговорили пріоритетні питання міжнародного порядку денного, від війни в Україні до ризиків подальшої ескалації ситуації на Близькому Сході".

"Вони також обговорили зростаючу напруженість в Індо-Тихоокеанському регіоні, ... вони зупинилися на деяких основних питаннях глобального управління, що становлять спільний інтерес, від штучного інтелекту до боротьби зі зміною клімату та процесу реформування Ради Безпеки ООН", - ідеться у повідомленні. Відео дня

Крім того, Мелоні і СІ погодилися з позитивним розвитком відносин між Італією та Китаєм у контексті 20-ї річниці Глобального стратегічного партнерства, підкресливши важливість "збалансованої, взаємовигідної співпраці, заснованої на взаємній довірі".

"Під час зустрічі були обговорені основні теми двосторонніх відносин, від питань економіки та торгівлі до співпраці в науковій та культурній сферах", - пише ЗМІ.

Підтримка Китаєм РФ у війні проти України - останні новини

Днями США жорстко попередили Китай про неприйнятність підтримки ВПК Росії. Так, державний секретар Ентоні Блінкен під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї висловив серйозну стурбованість підтримкою КНР оборонно-промислової бази Росії.

Раніше США ввели санкції проти Китаю через допомогу КНДР у виробництві ракет. Зокрема, в Адміністрації Джо Байдена звинувачують Пхеньян у постачанні балістичних ракет до Росії для їхнього використання у війні проти України.

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