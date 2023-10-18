Прем'єр Угорщини викликав гнів своїх опонентів.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан на міжнародному рівні просуває політику Кремля. Під час зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним угорський політик назвав війну проти України "військовою операцією".

На ці наративи російської пропаганди звернув увагу представник опозиції Угорщини Мартон Томпош. Він опублікував відео з переговорів Орбана і Путіна, на якому зафіксовано, як прем'єр Угорщини говорить фразу "katona mûveletek", що в перекладі означає "військова операція".

При цьому сам Томпош заявив, що в Україні війна, а не "військова операція".

"Війна, в якій за наказом Путіна вбивають закарпатських угорців. Ганьба", - обурився депутат.

Зустріч Орбана і Путіна в Пекіні - що відомо

Російський диктатор Володимир Путін 17 жовтня прибув до Пекіна, щоб зустрітися з лідером Китаю Сі Цзіньпіном і взяти участь у форумі "Один пояс – один шлях".

Крім того, в Китай прибув і скандальний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, який відомий антикраїнськими і проросійськими висловлюваннями. Путін і Орбан провели зустріч в рамках візиту до Пекіна і підтвердили свою прихильність двостороннім зв'язкам на тлі війни проти України.

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