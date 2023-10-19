Угорський премʼєр зустрівся з очільником Кремля і назвав розвʼязану Росією повномасштабну війну "військовою операцією".

На зустрічі із російським диктатором Володимиром Путіним у Китаї премʼєр-міністр Угорщини Віктор Орбан назвав війну РФ проти України "військовою операцією". Голова його адміністрації Гергей Гуйяш спробував виправдати Орбана за такі слова.

У коментарі угорському телеканалу ATV Гуйяш відреагував на критику з боку посла США в Угорщині Девіда Прессмана, який сказав, що Орбан "вирішив стояти з чоловіком, чиї сили відповідальні за злочини проти людяності в Україні", вочевидь, говорячи про Путіна.

"Якщо згадати попередні роки, то ви побачите там зустрічі – багато зустрічей між Джо Байденом і президентом Путіним", – дорікнув керівник апарату Орбана.

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Проте журналіст зауважив, що ці зустрічі були тільки до того моменту, як Росія здійснила повномасштабне вторгнення в Україну. На це Гуйяш заявив про важливість "говорити про мир і необхідність покласти край російській агресії".

"Саме це прем’єр-міністр і робив, й іншим я б радив чинити так само", – спробував він виправдати Орбана.

Водночас Гуйяш уникнув прямої відповіді на запитання про те, чому Орбан на зустрічі з очільником Кремля назвав війну проти України "військовою операцією". Угорський чиновник нагадав, що офіційна позиція його країни – засудження війни та повага до територіальної цілісності України.

Заяви Орбана про Україну

Угорський премʼєр відрізняється проросійськими поглядами та заграванням із Кремлем. Слова про "військову операцію" – не перша скандальна заява Віктора Орбана про Україну та війну, що її почала Росія.

Наприкінці вересня він цинічно висловився про шлях України до ЄС. Він заявив, що було б безпрецедентно прийняти в ЄС країну, коли "ми не знаємо її параметрів, оскільки війна все ще триває, ми не знаємо, наскільки велике її населення, оскільки вони тікають".

Раніше він закликав Україну "укласти угоду" з Путіним та відмовитися від членства в НАТО. Зокрема, він пропонує "віддати" Росії український Крим.

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