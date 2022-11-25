Кожна з жінок має зв'язок з провладними структурами.

Президент РФ Володимир Путін 25 листопада провів зустріч з нібито матерями військових, які беруть участь у війні в України.

Виявилось, що всі жінки пов'язані з провладними структурами Росії, пише видання "Можем объяснить".

Так, про проблеми військових російському президенту розповідала московська чиновниця і депутат-єдинорос Ольга Бєльцева. Вона також обіймає посаду заступниці директора державної бюджетної установи "Центр дозвілля і спорту "Юність" і є членом Відраднинської ради депутатів. Бєльцева спеціалізується на "наданні соціальної допомоги пільговим категоріям громадян".

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Іншою співрозмовницею президента РФ виявилась керівниця Підмосковного виконкому провладного загальноросійського народного фронту (ЗНФ) Юлія Бєлєхова. Крім того, вона очолює Асоціацію голів рад багатоквартирних будинків Московської області. У 2016-му ця жінка засвітилась у списках кандидатів ЄР до Держдуми і задекларувала 118-метрову квартиру. Однак далі Бєлєхова не пройшла.

ЗМІ також ідентифікували Надію Узунову, яка відповідає в Усть-Абаканському "Бойовому братстві" за збір гуманітарної допомоги для мобілізованих.

На зустрічі журналісти помітили членкиню громадської палати Оріхово-Зуєва Марину Мігунову, яка також займається збором гуманітарки для мобілізованих.

Ще однією "мамою військового" виявилась начальниця відділу у справах сім'ї, молоді та спорту в адміністрації Каа-Хемського району Ірина Тас-оол.

Праворуч від Путіна сиділа режисерка Олеся Шигіна, яка знімає православне патріотичне кіно. Наприклад, у її фільмі "Шлях" дві подруги під час подорожі заїжджали у монастирі, зупинялись у сім'ях і розпитували про життя в Росії.

Ліворуч від Путіна, у чорній хустці, засвітилась Жарадат Агуєва. Її сини - високопоставлені чеченські силовики: командир батальйону "Захід-Ахмат" Ісмаїл Агуєв і начальник Курчалоєвського РВВС Рустам Агуєв. Вони взяли участь у війні проти України. Глава Чечні неодноразово називав Рустама "братом", а про "подвиги" Ісмаїла розповідав у своєму Telegram-каналі.

Мобілізація в Росії

Як раніше повідомляв УНІАН, мобілізованих росіян відправляють на фронт, без належного забезпечення. Згідно з перехватами, вони також не отримують і обіцяних грошових виплат.

22 листопада Організаторка Ради матерів і дружин Ольга Цуканова звернулась до Путіна з проханням, зустрітись з російськими матерями, а не з кишеньковими жінками, які зададуть зручні питання.

"Ви чоловік чи хто? Вистачить у вас сміливості зустрітися відкрито не з погодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас? Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами", — обурилась росіянка.

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