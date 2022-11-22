Жінки жаліються, що президент Росії хоче зустрітися з "кишеньковими матерями", які задаватимуть лише зручні для нього питання.

Родички мобілізованих росіян і строковиків вимагають зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

Організаторка Ради матерів і дружин Ольга Цуканова записала звернення-відповідь на заяви про те, що Путін збирається зустрітися з матерями окупантів. Виявилось, що нікого з Ради матерів і дружин на зустріч не покликали.

"Ви чоловік чи хто? Вистачить у вас сміливості зустрітися відкрито не з погодженими вами кишеньковими жінками, матерями, а зі справжніми, які з різних міст приїхали власним коштом сюди до вас? Ми тут, у Москві, готові зустрітися з вами", — обурилась росіянка.

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Мобілізація в Росії

21 вересня в Росії оголосили часткову мобілізацію. Міністр оборони Сергій Шойгу повідомив, що 82 тисячі призваних в рамках часткової мобілізації вже направлені на фронт. Ще 218 тисяч нібито приходять підготовку. За оцінками ЗМІ, Росія зібрала насправді щонайменше 492 тисячі мобілізованих.

Мобілізованих росіян відправляються на фронт, не маючи належного забезпечення. Як свідчать перехоплення, вони також не отримують і обіцяних грошових виплат.

Повідомлялося, що російське військове командування обманом відправляє мобілізованих у піхотні підрозділи.

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