Рашист планує писати звернення Пушиліну.

В ГУР Міноборони України опублікували перехоплену розмову російського солдата з мамою. Російський військовослужбовець мотострілкового полку нарікає на те, що їм не платять обіцяні гроші.

"Я цього місяця отримав 35 тисяч (російських рублів, це трохи більше 20 000 грн - УНІАН) нафіг. Нас дурять. Нас обманюють. У нас так всі 135 осіб отримують. Ну нам не дають. Я за 8 місяців повинен отримати 800 тисяч (рублів, приблизно 486 тисяч грн - УНІАН). Та ніяк, мам. Ми, якщо чесно, ми вже й папери всі писали. Нас просто дурять і все. Та писали ми рапорта. І на звільнення рапорти писав, і все…На Пушиліна хочемо ще написати папір. Ну подивимося", - засмучено розказує рашист.

Раніше російський чиновник визнав проблеми з виплатами грошей для військовослужбовців.

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Мобілізація в Росії - що відомо

У вересні Кремль наважився провести мобілізацію, яку можна назвати "могилізацією".

Мобілізація в РФ відбувається несистемно: повістки надсилали навіть мертвим, а також багатодітним батькам.

Через такий указ Путіна з Росії почали тікати особи призовного віку.

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