А на вулиці температура -25 градусів.

Пічок немає, ліжка зламані і смердить сечею. В таких умовах живуть деякі мобілізовані з Росії, яких відправляють на війну в Україну.

Як повідомили в Telegram-каналі BAZA, відео з демонстрацією намету, де проживають призовники, на умовах анонімності надіслав чоловік з Кузбасу. За попередніми даними, ролик знятий на території однієї з військових частин Омської області.

"Пічки всі зламані, срача неміряно, все розламано, всі ліжка зламані. Смердить сечею. Пічок взагалі немає на весь намет. Була одна пічка — зламана. Все в дірах. Я нагадаю: на вулиці сьогодні -25 градусів. Видно на наметах геть вся паморозь, вся волога замерзла, весь намет промерз. Ніяких умов немає", — прокоментував автор ролика показані кадри.

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На відео можна помітити гори сміття в наметі. Під ліжками, в проходах і на столах валяються купи пластику, жерстяних банок і різноманітних упаковок. Втім, це не новина: в роликах з кинутими позиціями рашистів вже неодноразово демонструвалися неймовірні скупчення сміття.

Конфузи з мобілізованими в Росії: остання інформація

"Мобіки" нерідко влаштовують збройні сутички на фронті. Вони організували перестрілку в кафе "Джокер" в Мелітополі. Через це один окупант отримав поранення в плече, а 12 затримала так звана "поліція". А в Макіївці призовники вступили в протистояння з "кадировцями". Конфлікт закінчився пораненнями для трьох рашистів.

У так званій "ДНР" мобілізували школяра Микиту, якому виповнилося 18 років. Представники "правоохоронних органів" прийшли до нього додому і почали погрожувати кримінальною відповідальністю, якщо він не прибуде в призовний пункт.

Сім'ям мобілізованих з Якутії роздали туші оленів. Кремлівські пропагандисти заявили, що рідні відправлених на забій призовників "були раді такій допомозі".

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