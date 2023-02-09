Речник Міноборони США зазначив, що Вашингтон опрацьовує актуальні потреби України.

Нове засідання Контактної групи у форматі "Рамштайн" відбудеться вже 14 лютого. Партнери зосередяться на найважливіших потребах України.

"Очікуються аналіз досягнутого прогресу, а також дуже Предметні обговорення щодо того, що потрібно зробити для допомоги Україні в майбутньому", - заявив речник Пентагону Патрік Райдер під час брифінгу.

За його словами, Вашингтон продовжить тісні консультації з Києвом і міжнародними партнерами, щоб визначити актуальні потреби України.

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"І ми будемо дуже наполегливо працювати, щоб забезпечити Україну такими можливостями, щоб вони могли домогтися успіху на полі бою", - підсумував представник Міноборони США.

Рамштайн-9 - що відомо

Восьма зустріч у форматі "Рамштайн" відбувся 19 січня 2023 року. Партнери розглядали питання передачі танків Україні. В рамках засідання рішення не прийняли, але через кілька днів ряд країн анонсували передачу бойової техніки

20 січня президент Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" передати для ЗСУ літаки та далекобійні ракети.

Пізніше видання Politico повідомило, що на новій зустрічі у форматі "Рамштайн" у центрі уваги може бути авіація для України.

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