Глава держави закликав коаліцію міжнародних союзників і партнерів допомогти перемогти російське зло.

Президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу і надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав під час онлайн-звернення на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-8"), яке проходить на авіабазі у Німеччині.

Глава держави сказав, що вперше звертається до учасників Контактної групи, та наголосив, що вдячний союзникам за єдність, діалог і формат співпраці з Україною в рамках "Рамштайн".

Відео дня

"Ми бачимо результати на полі бою в Україні проти нашого спільного ворога. Дякую", - заявив Зеленський.

Та глава держави впевнений, що ця єдність стане ще сильнішою. Він закликав учасників засідання ухвалити такі рішення, які "позбавлять російське зло будь-якої сили".

"Чи маємо ми багато часу? Ні! Терор не допускає обговорень. Терор, який спалює місто за містом, стає зухвалим, коли вони (росіяни) відчувають, що у захисників свободи закінчується зброя проти нього. Війна, розпочата Росія, не дозволяє затримки. Я можу подякувати вам сотні разів, і це буде абсолютно справедливо і чесно, якщо говорити про те, що ми вже зробили. Але сотні подяк - це не сотні танків. Усі з нас можуть говорити тисячі слів під час дискусій, але я не можу словами замінити зброю, яка потрібна проти російської артилерії, або ракети протиповітряної оборони, які потрібні для захисту людей від російських повітряних ударів", - наголосив Зеленський.

Президент наголосив, що по-справжньому вдячний за усі види зброї, надані Україні, та її надання має бути пришвидшено.

"Кожна одиниця допомагає рятувати наших людей від терору, але час залишається російською зброєю. Ми повинні пришвидшувати. Час має стати нашою спільною зброєю точно так же, як і протиповітряна оборона та артилерія, броньована техніка та танки, щодо яких ми з вами ведемо переговори, і які насправді здобудуть перемогу", - наголосив Зеленський.

Він закликав зробити усе можливе, аби зробити принцип постачання Україні озброєння таким чином, аби зупинити російське зло. Зеленський сказав, що розраховує, що наступні засідання у форматі "Рамштайн" увійдуть в історію завдяки ухваленню рішення про надання Україні далекобійних ракет і літаків F-16.

"У ваших силах гарантувати таку артилерію та будь-яку авіацію, яка знищить терор. Це у ваших силах забезпечити перемогу" – сказав Зеленський.

Восьма зустріч у форматі Рамштайн

В п’ятницю, 20 січня, на авіабазі "Рамштайн" у Німеччині відбувається зустріч міністрів оборони кількох десятків країн світу, присвячена синхронізації та прискоренню надання зброї Україні для протистояння російському полномасштабному вторгненню. Анонсували, що під час засідання буде заслухано міністра оборони України Олексія Резнікова щодо того, якого саме озброєння потребує наша країна.

В ОПУ заявляли, що очікують за результатами "Рамштайн-8" рішення про посилення бойового потенціалу ЗСУ. Очільник МЗС України Дмитро Кулеба також прогнозував рішення партнерів щодо передачі Україні зброї, зокрема, танків.

Напередодні зустрічі міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас прогнозував, що на "РамштайнІ" одразу кілька країн оголосять про відправку танків німецького виробництва Leopard 2 до України.

Винищувачі F-16 для України - що варто знати

F-16 – це багатофункціональний легкий винищувач, розроблений компанією General Dynamics у США. Літак має максимальну швидкість 2410 км/год та бойовий радіус 550 км. Він озброєний шестиствольною авіаційною гарматою яка може нести до шести керованих ракет ближнього бою.

Упродовж повномасштабної війни, яка триває в Україні 11-й місяць, західні партнери демонстрували небажання передавати Києву винищувачі західного виробництва, такі як F-16. На форумі в Давосі голова МЗС Дмитро Кулеба нагадав, що є два види озброєння, постачання якого досі блокують західні країни – це далекобійні ракети і винищувачі.

Військовий експерт Сергій Грабський пояснював, що це може бути пояснено тим, що під них потрібно облаштовувати ремонтно-промислову базу і вчити не тільки пілотів, а й технічний персонал.

Раніше в січні міністр оборони Олексій Резніков заявив, що в західних країнах змінюється ставлення до постачання озброєння, тож у майбутньому Україна отримає винищувачі F-15 або F-16.

20 січня міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстра заявив, що його країна готова розглянути передачу Україні винищувачів F-16. Однак для цього Київ повинен направити запит на передачу згаданої техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: