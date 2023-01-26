Захід відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Наступна зустріч Північноатлантичної ради на рівні міністрів оборони відбудеться 14-15 лютого. Водночас зустріч Контактної групи з питань оборони України запланована на 14 лютого.

Про це повідомила речниця Північноатлантичного альянсу Оана Лунгеску. За її словами, зустріч формату "Рамштайн" відбудеться у штаб-квартирі НАТО.

Зазначається, що зустріч міністрів оборони країн НАТО відбудеться під головуванням генсека Єнса Столтенберга. 13 лютого він проведе прес-конференцію для ЗМІ.

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Формат "Рамштайн": ймовірна тема зустрічі

Як відомо, "Рамштайн-8" відбувся 19 січня. Тоді розглядали питання надання Україні танків. Хоча рішення не ухвалили на зустрічі, за декілька днів низка країн анонсувала передачу важкої техніки.

20 січня президент України Володимир Зеленський закликав учасників зустрічі у форматі "Рамштайн" не гаяти часу і надати Україні літаки F-16 та далекобійні ракети.

За інформацією видання Politico, на наступному "Рамштайні" у центрі уваги може бути авіація для України.

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