Світ не мають вводити в оману будь-які тактичні кроки Росії, підтримувані Китаєм, наголосив Блінкен.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що зустріч президента Китаю Сі Цзіньпіна з президентом РФ Володимиром Путіним в Москві свідчить про намір Китаю забезпечити "дипломатичне прикриття" для звірств Росії в Україні.

"Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить про те, що Китай не почувається відповідальним за притягнення Кремля до відповідальності за жорстокості, скоєні в Україні. Ззамість того, щоб навіть засудити їх, він радше надає дипломатичне прикриття для того, щоб Росія продовжувала вчиняти ті самі злочини", – сказав Блінкен на прес-конференції в Державному департаменті.

ВІн також прокоментував мирні пропозиції Китаю та зазначив, що серед них є такі, які США підтримують – забезпечення ядерної безпеки, вирішення гуманітарної кризи, захист цивільних осіб. Водночас Блінкен зазначив, що будь-які заклики до припинення вогню, які не передбачають виведення російських військ з території України, "фактично означатимуть підтримку ратифікації російського завоювання".

Відео дня

"Світ не мають вводити в оману будь-які тактичні кроки Росії, підтримувані Китаєм або іншою країною, для замороження війни на її власних умовах", – наголосив він.

Візит Сі Цзіньпіна до Москви

Сьогодні лідер КНР прибув до Москви з дводенним візитом, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним. Станом на 19:20, як зазначав речник Кремля Дмитро Пєсков в коментарі російським ЗМІ, перемовини Путіна та Сі віч-на-віч тривали вже близько 4 годин.

Сі – перший лідер, що зустрівся з Путіним після того, як минулого тижня суд в Гаазі видав ордер на арешт російського диктатора через депортацію українських дітей.

На зустрічі обидва лідери називали один одного "любий друже". Путін також похвалив Сі і заявив, що заздрить Китаю. А Цзіньпін сказав, що переконаний у тому, що росіяни підтримають його на президентських виборах.

Вас також можуть зацікавити новини: