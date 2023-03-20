Президент РФ розхвалив китайську економіку.

Російський президент Володимир Путін на зустрічі з лідером Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном сказав, що його країна трохи заздрить китайській державі.

Глава РФ явно "плазував" перед гостем, свідчить відео з заходу, яке опублікував один з пропагандистських російських телеканалів. "У всьому світі це викликає непідробний інтерес, і ми навіть трошки вам заздримо. У Китаї створена досить ефективна система розвитку економіки і зміцнення держави", - сказав Путін гостю.

За словами президента Росії, "вона набагато ефективніша, ніж у багатьох інших країнах світу - це очевидний факт".

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Візит Сі Цзіньпіна до Москви - сьогодні це варто знати

10 березня Сі Цзіньпін прибув до Москви з дводенним візитом для того, щоб зустрітися з Володимиром Путіним. Українська сторона очікує, що лідер Китаю використовує вплив на російського лідера, щоб змусити його припинити повномасштабну війну проти нашої країни.

Речник прем'єра Британії Ріші Сунака сказав, що британська влада закликає лідера КНР вплинути на главу РФ в питанні припинення бомбардувань міст України.

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