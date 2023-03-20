На зустрічі обидва лідери називали один одного "любий друже".

Голова Китаю Сі Цзіньпін сказав президенту РФ Володимиру Путіну під час особистої зустрічі 20 березня, що переконаний у тому, що росіяни підтримають його на президентських виборах, пише Reuters.

"Я знаю, що Росія проведе президентські вибори. Під вашим сильним керівництвом Росія досягла великих успіхів у своєму розвитку, який процвітає. Я впевнений, що російський народ і надалі надаватиме вам тверду підтримку", – заявив Сі.

Путін у відповідь посміхнувся. Російський диктатор ще не підтверджував своєї участі у виборах, що мають відбутися в 2024 році. Речник Кремля Дмитро Пєсков швидко зазначив, що Сі конкретно не сказав, що Путін братиме участь у виборах наступного року. Він додав, що Кремль поділяє впевненість Сі в підтримці росіянами Путіна.

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На зустрічі обидва лідери називали один одного "любий друже". Путін також похвалив Сі і заявив, що заздрить Китаю.

"За останні роки Китай зробив колосальний ривок у своєму розвитку. Це викликає непідробний інтерес у всьому світі, і навіть ми вам трохи заздримо", – сказав він.

Зустріч Путіна з Сі Цзіньпіном - що відомо

20 березня Сі Цзіньпін прибув до Москви з дводенним візитом. У понеділок в Москві відбулася зустріч Сі Цзіньпін та Володимира Путіна.

Сі став першим лідером, який зустрівся з російським президентом після того, як у Міжнародний кримінальний суд видав ордер на його арешт через депортацію українських дітей до Росії.

Українська сторона наголошувала, що лідер Китаю міг би використати вплив на російського лідера, аби змусити припинити війну. Британська влада також закликала лідера КНР вплинути на російського диктатора.

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