Маркарова заявила про "ґрунтовну бесіду".

Спеціальний представник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог провів зустріч із послом України в США Оксаною Маркаровою у Вашингтоні. Про це Маркарова написала у Facebook, зазначивши, що це її перша офіційна зустріч із Келлог з моменту його призначення, хоча раніше вони вже зустрічалися.

"Провели ґрунтовну дискусію зі Спецпредставником і його командою, а також із моїми колегами", - повідомила Маркарова.

Раніше Келлогг заявляв, що Сполучені Штати хочуть, щоб Україна провела вибори, можливо, до кінця року, особливо якщо Київ і Москва зможуть домовитися про перемир'я.

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Україна готує зустріч Зеленського і Трампа

Маркарова раніше заявляла, що посольство України в США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа.

За її словами, посольство має хороші контакти з держсекретарем Марком Рубіо і радником з нацбезпеки Майклом Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що глава його адміністрації Андрій Єрмак розмовляв із радником Трампа з національної безпеки Майклом Вальцем, а його команда - з Келлогом.

Зеленський також повідомив, що робочі дати візиту американської делегації в Україну вже визначено.

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