З українською стороною у США наразі не обговорювали необхідність проведення виборів до кінця 2025 року.

Україна та США не обговорювали можливість проведення виборів в країні до кінця 2025 року. Водночас, якщо команда Білого дому порушить це питання, Київ готовий його обговорити. Таку заяву зробила пані посол України в США Оксана Маркарова, повідомляє "Суспільне".

"Коли це питання теоретично обговорювалось, у 2023-24 роках, наша позиція була така, що для цього треба завершити бойові дії. Під час війни ми не зможемо забезпечити повний доступ до голосування та кандидування", - сказала Маркарова.

Можливість проведення виборів в Україні

Нагадаємо, що США хочуть, щоб Україна провела вибори, якщо у найближчі місяці їй вдасться домовитися про перемир’я. Про це заявив спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

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План Келлога про те, що Україна має провести вибори до кінця року, є провальним, навіть якщо буде перемир'я з Російською Федерацією, вважає радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин. Він заявив, що складно повністю оцінити позицію Келлога з цього питання.

"Але якщо його план - це тільки припинення вогню і вибори, то це провальний план - [кремлівського диктатора] Путіна не залякати тільки цими двома речами", - зазначив Литвин.

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