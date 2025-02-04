Україна активно працює над зустрічами між командами Зеленського та Трампа, - Маркарова

Пані посол зазначила, що українська сторона має напрацьовані контакти із новою адміністрацією Білого дому.

Посольство України у США працює над низкою зустрічей між командами президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Про це в інтерв'ю "Суспільному", повна версія якого вийде 5 лютого, сказала пані посол України в США Оксана Маркарова.

"Ми завжди готуємо і зустрічі, і дзвінки. Це займає певний час. Контактів в України (у команді нового президента США - УНІАН) набагато більше, ніж в інших країн", - сказала Маркарова, відповідаючи на питання, чи йдеться також про зустріч Зеленського та Трампа.

За її словами, посольство має гарні контакти із держсекретарем Марком Рубіо та радником з нацбезпеки Майклом Волцом, з якими працювало ще до обрання Трампа.

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Зустріч Зеленського і Трампа

Раніше Зеленський заявляв, що Трамп зможе зупинити Путіна. Однак, за словами президента України, у цій ситуації є нюанс. "Він мені телефоном говорив, що чекає на нашу зустріч, мій візит буде першим або один із перших", - зазначив Зеленський.

Крім того, Володимир Зеленський розповів, що говорив Трампу на зустрічі, яка відбулася в Парижі. Зокрема, він підкреслив, що їхня розмова була "продуктивною".

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