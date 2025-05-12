Ердоган підкреслив, що Туреччина готова стати посередником у мирних переговорах.

Лідер Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним. Розмови, зокрема, були присвячені припиненню війни в Україні, пише Hürriyet.

Телефонні переговори із Зеленським і Путіним

Ердоган поділився, що 11 травня у нього відбулася телефонна розмова з Путіним. Президент Туреччини розповів, що вони обговорили багато важливих питань, серед яких завершення війни.

Уже 12 травня Ердоган провів телефонні переговори із Зеленським. Він підкреслив, що Туреччина готова стати посередником у мирних переговорах.

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"Ми щойно провели переговори з паном Зеленським, президентом України. Минулого тижня ми також обговорювали це питання з паном Трампом і говорили про кроки, які ми могли б зробити, щоб зупинити кровопролиття. Ми також підтримуємо прагнення мого дорогого друга Трампа вирішувати гарячі конфлікти шляхом діалогу і дипломатії. Туреччина стала країною, до посередництва якої звертаються в усьому світі в мирній дипломатії", - сказав Ердоган.

За словами президента Туреччини, сторони були близькі до врегулювання війни в березні 2022 року, але зусилля провалилися через "втручання військових баронів".

"Росія, Україна і Сполучені Штати домовилися про проведення переговорів. Як єдина країна, яка завоювала довіру всіх сторін, ми знову заявили, що готові зробити свій внесок у ці переговори і будемо раді прийняти їх у себе. Ми сподіваємося, що можливість, якою ми скористалися цього разу, не буде втрачена", - додав Ердоган.

Зеленський повідомив подробиці розмови

Крім того, президент України Володимир Зеленський розкрив деякі подробиці розмови з президентом Туреччини.

"Розмовляв із президентом Ердоганом. Обговорили ключові деталі зустрічі в Туреччині, яка може допомогти в закінченні війни. Вдячний за підтримку і готовність на найвищому рівні сприяти дипломатії. Все одно бачимо необхідність припинення вогню", - написав президент України.

Зеленський підкреслив, що важливо, щоб партнери забезпечили моніторинг припинення вогню. Також він підтвердив те, що Україна готова до прямих переговорів із Путіним.

"І дуже важливо, що ми всі разом у Європі працюємо заради довгострокового забезпечення безпеки. Будемо в постійному контакті з Америкою", - додав Зеленський.

Крім цього, президент України поділився, що вони з Ердоганом домовилися про подальшу спільну роботу заради досягнення миру.

Реакція Зеленського на можливий візит Трампа до Туреччини на переговори з РФ

Раніше президент України Володимир Зеленський відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що він розглядає візит до Стамбула, де 15 травня мають відбутися переговори між Україною та Росією. Він заявив, що це "дуже важливі слова".

Зеленський нагадав, що підтримав Трампа з ідеєю про повне і безумовне припинення вогню. За його словами, ця ініціатива може дати основу дипломатії.

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