Миколаївські льотчики на СУ-25 відпрацювали "пошук і знищення" військових кораблів

У 299-й бригаді тактичної авіації, що дислокується на Миколаївщині, завершилася льотна зміна на літаках Су-25 та Л-39 під загальним керівництвом командира бригади льотчика 1 класу полковника Володимира Помогайбо.

За його словами, усі завдання льотної зміни були виконані.

- Заступник командира авіаційної ескадрильї льотчик 3 класу капітан В’ячеслав Овчінніков, пілотуючи літак Су-25, успішно виявив в акваторії Чорного моря “ворожий” корабель, роль якого виконував корвет “Тернопіль” Військово-Морських Сил Збройних Сил України. Пілот умовно атакував та знешкодив об’єкт. Так було виконано одне з завдань льотної зміни, - зазначив командир бригади.

Всього виконано 18 польотів із загальним нальотом 16 годин.