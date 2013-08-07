Керівництво перевірило стан пожежної та техногенної безпеки на арсеналах

За окремим дорученням Міністра оборони України військовослужбовцями служби пожежної безпеки Збройних Сил України спільно з представниками Державної служби з надзвичайних ситуацій проведено моніторинг стану пожежної безпеки на арсеналах Прилуцького та Ічнянського гарнізонів. Перевірка проводилася саме в пожежонебезпечний період, що є дуже актуальним.

Під час перевірки стану пожежної та техногенної безпеки на арсеналах військовослужбовці діяли злагоджено, свої обов’язки виконували бездоганно, за що отримали позитивну оцінку керівництва.

Як зазначив начальник служби пожежної безпеки (м. Чернігів) Північного територіального відділу пожежної безпеки підполковник Олександр Мерцалов, командування арсеналів приділяє значну увагу покращенню стану пожежної безпеки на території військових частин. Навички військовослужбовців пожежних підрозділів удосконалюються шляхом оголошення навчальних пожежних тривог та проведенням пожежно-тактичних навчань.