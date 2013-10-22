Іноземні фахівці з військової освіти надавали консультації у Києві

Сьогодні, 22 жовтня, у Центральному будинку офіцерів Збройних Сил України відбулися експертні консультації фахівців з військової освіти за участю представників держав-учасниць Скандинавсько-Балтійської ініціативи та Балтійського оборонного коледжу. Мета цього міжнародного заходу – розвиток регіонального співробітництва в оборонній сфері, обмін досвідом щодо реформування системи військової освіти та науки. У консультаціях взяли участь представники Міністерства оборони та Генерального штабу Збройних Сил України, зокрема, Департаментів військової освіти та науки, кадрової політики, Національного університету оборони України ім. І.Черняховського, а також випускники 2003-2013 років, які навчалися в Балтійському оборонному коледжі.

– Під час навчання в Балтійському оборонному коледжі українські військовослужбовці мають чудову нагоду досконало оволодіти іноземною мовою та підвищити свої фахові знання. Від закордонних викладачів, а також в процесі спілкування з іноземними військовослужбовцями, вони отримують великий досвід, – наголосив на важливості навчання українських військовослужбовців заступник директора Департаменту воєнної політики та стратегічного планування Міноборони України Віктор Павленко.

Глава делегації, заступник директор Балтійського оборонного коледжу полковник Інгемар Густафсон (Королівство Швеція) ознайомив українську сторону з Балтійським оборонним коледжем. Він розповів про навчальні та наукові програми, а також напрями подальшого розвитку. Представник з підготовки персоналу та розробки військових доктрин із командування Збройних сил Республіки Литви підполковник Александрас Кухаревас повідомив присутнім про досвід своєї країни щодо переходу збройних сил на комплектування військовослужбовцями за контрактом та про систему військової освіти – підготовку курсантів і молодшого офіцерського складу.

Також учасники експертних консультацій ознайомилися із Програмами підготовки керівного складу оперативно-стратегічного рівня в США та Латвії від представників цих країн.

Для іноземних гостей було презентовано систему військової освіти в України, процес підготовки науково-педагогічних працівників вищої кваліфікації у вітчизняних Збройних Силах, підготовку національного персоналу у навчально-науковому центрі міжнародної миротворчої діяльності.