Українським миротворцям у Ліберії вручили медалі ООН "За службу миру"

На урочистості до українських вертолітників прибула спеціальний представник генсека ООН у Ліберії Карен Лангрен, командувач сил Місії ООН в цій країні генерал-майор Леонард Нгонді, заступник комісара поліції та представники іноземних контингентів, йдеться у повідомленні на сайті Міністерства оборони.

Під час заходу майже 200 українських військовослужбовців отримали медалі ООН "За службу миру". Крім того, Карен Лангрен нагородила командира та начальника штабу вертолітного загону відзнакою з символікою ООН.

"Дякую всім українським миротворцям за те, що вони протягом тривалого часу гідно виконували свій професійний обов’язок - підтримували мир та спокій у Ліберії", - сказала спецпредставник генсека ООН. - Обсяг роботи вертолітників надзвичайно великий: це перевезення людей та вантажу, супроводження наземних військ, повітряне патрулювання, інші завдання. Керівництво ООН високо цінує фахову роботу українського контингенту. Переконана, що лише спільними зусиллями ми всі збережемо мир на планеті", - додала вона.

Командир 56-го вертолітного загону подякував усім військовослужбовцям за виконану роботу та побажав міцного здоров’я, миру та спокою в кожній українській родині.

Варто додати, що чергова ротація національного контингенту Місії ООН у Ліберії розпочнеться вже за 2 тижні.