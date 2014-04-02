Українська миротворча місія в Ліберії передасть 55 тисяч гривень для ЗСУ

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

«Це надзвичайно складний та відповідальний період для нашого війська та України в цілому. Усім нам потрібно згуртуватися та діяти як одне ціле задля однієї мети – захисту та оборони нашої держави та її народу», – йдеться у зверненні.Читайте такожУкраїнці перерахували армії понад 50 мільйонів гривень допомоги

Українці в Ліберії одноголосно вирішили підтримати військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, які брали участь та постраждали під час виконання завдань за призначенням.

Особовий склад 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії зібрав кошти для потреб на лікування та оздоровлення бойових товаришів. Найближчим часом майже 55 тисяч гривень будуть передані рідним та близьким цих військовослужбовців.