Українська миротворча місія в Ліберії передасть 55 тисяч гривень для ЗСУ
Особовий склад 56 окремого вертолітного загону місії ООН у Ліберії висловив стурбованість подіями, які зараз відбуваються в Україні, та зібрав кошти (55 тисяч гривень) для потреб на лікування та оздоровлення бойових товаришів.
Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.
«Це надзвичайно складний та відповідальний період для нашого війська та України в цілому. Усім нам потрібно згуртуватися та діяти як одне ціле задля однієї мети – захисту та оборони нашої держави та її народу», – йдеться у зверненні.Читайте такожУкраїнці перерахували армії понад 50 мільйонів гривень допомоги
Українці в Ліберії одноголосно вирішили підтримати військовослужбовців військових частин Збройних Сил України, які брали участь та постраждали під час виконання завдань за призначенням.
Особовий склад 56 окремого вертолітного загону Місії ООН у Ліберії зібрав кошти для потреб на лікування та оздоровлення бойових товаришів. Найближчим часом майже 55 тисяч гривень будуть передані рідним та близьким цих військовослужбовців.